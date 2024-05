Am 4. April 1949 unterzeichneten in Washington, D.C., die Außenminister der USA, Kanadas und zehn europäischer Staaten (Dänemark, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Portugal) den Nordatlantikvertrag und schufen damit die North Atlantic Treaty Organisation (NATO).



Aus Anlass des 75. Gründungstages des Bündnisses veranstaltet die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der NATO am 15. Mai einen Festakt mit dem Titel „75 Jahre NATO – wichtiger denn je“.



Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird den Festakt eröffnen, danach diskutieren die finnische Außenministerin, Elina Valtonen, der Leiter der schwedischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der NATO, Hans Wallmark, und der Kommandierende General des Multinationalen Korps Nord-Ost in Stettin, Generalleutnant Jürgen-Joachim von Sandrart, über die Folgen des Krieges in der Ukraine für das Bündnis und die sicherheitspolitischen Herausforderungen, an die sich die NATO weiterhin anpassen muss. Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, wird gegen 18.45 Uhr einen Impuls geben.



Moderiert wird die Diskussion von Nora Müller, Leiterin des Hauptstadtbüros der Körber Stiftung.



Die Veranstaltung ist medienöffentlich. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter natopv@bundestag.de anzumelden.