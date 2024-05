Vom 19. bis 23. Mai 2024 wird eine Delegation der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe unter Leitung des Vorsitzenden Peter Heidt (FDP) nach Litauen und Lettland reisen.

Die weiteren Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Bettina Hagedorn (SPD), Astrid Damerow (CDU/CSU), Hanna Steinmüller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Gereon Bollmann (AfD).

Die Reise dient hauptsächlich dem bilateralen parlamentarischen Austausch. Wesentliche Themen werden die aktuelle Sicherheitslage beider Länder während des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, sowie die Energie-, Europa- und Digitalpolitik sein. In Litauen wird die Delegation mit dem Kontingentführer der deutschen Streitkräfte u.a. über die Stationierung der deutschen Brigade in Rukla sprechen. In Lettland wird ein Besuch der Technischen Universität Aufschluss über neue Technologien im Land geben. Außerdem steht der Besuch der berühmten Petrikirche in Riga, in der die Reformation ihren Ausgang nahm, auf dem Programm. Aufgrund ihrer historischen Bedeutung hat der Deutsche Bundestag 2022 finanzielle Mittel für die Restaurierung dieser Kirche bereitgestellt.