Der Deutsche Bundestag beteiligt sich am Fest der Demokratie in Bonn am 25. Mai von 11 Uhr bis 19 Uhr und öffnet das ehemalige Plenargebäude, das heutige World Conference Center Bonn, ab ca. 10.30 Uhr für die Gäste. Dort bietet sich ihnen die Gelegenheit, in den Reihen der Fraktionen Platz zu nehmen und während des Rollenspiels Forum Plenarsaal die Rolle von Abgeordneten einzunehmen.

Alle Programmpunkte dieses Tages finden Sie detailliert auf der Bundestagsseite www.bundestag.de/demokratiefest.

Terminhinweise:

- 11.00 – 12.45 Uhr: Meet & Greet mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages, WCCB, Raum Berlin

- 13.00 Uhr: Gespräch und Lesung „Der nächste Redner ist eine Dame“ mit Helene Bukowski, WCCB, Raum Berlin

- 13.20 Uhr: Übergabe eines Fracks des Plenarassistenzdienstes an das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, WCCB, Bühne im Restaurantbereich

- 14.00 Uhr: O-Ton-Talk mit der ukrainischen Exil-Journalistin Lina Safronova und Kai Pfundt vom Bonner Generalanzeiger „Information als Waffe – Pressefreiheit in Zeiten von Krieg und Diktatur“, WCCB, Plenarsaal

- 15.00 Uhr: Lesung „Der nächste Redner ist eine Dame“ mit Helene Bukowski, WCCB, Raum Berlin

- 16.00 – 19.00 Uhr: Meet & Greet mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages, WCCB, Raum Berlin

Hinweise für Medienvertreter:

Bitte melden Sie sich per Email an: pressereferat@bundestag.de.

Der Deutsche Bundestag wird sich anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes sowohl am Fest der Demokratie in Bonn am 25. Mai 2024 als auch am Demokratiefest in Berlin vom 24. bis 26. Mai 2024 beteiligen. Für mehr Informationen zum Programm am Berliner Standort, konsultieren Sie bitte die separate Pressemitteilung.