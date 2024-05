Der Ausschuss für Tourismus des Deutschen Bundestages unternimmt vom 25. bis 31. Mai 2024 eine Delegationsreise nach China (Peking und Shanghai). Die Reise wird von der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Gülistan Yüksel (SPD) geleitet. Weitere Teilnehmer sind die Abgeordneten Anja Troff-Schaffarzyk (SPD), Michael Donth und Heike Brehmer (beide CDU/CSU), Nico Tippelt (FDP) und Ina Latendorf (Die Linke).



Zweck der Delegationsreise ist die weitere Intensivierung des deutsch-chinesischen Tourismusverkehrs im Wettbewerb der Destinationen, speziell in einer Zeit der Neubelebung des Interkontinentaltourismus. Diesem Ziel dienen Fachgespräche mit Vertretern der Deutschen Botschaft, der EU-Repräsentanz, der Außenhandelskammer, des Ministry for Culture and Tourism und großer Tourismusunternehmen.



Zweck der Reise ist zudem, in China Informationen über den Stand der Digitalisierung der Tourismusbranche zu gewinnen. China gilt weltweit als einer der Vorreiter der digitalen Transformation im Tourismus. Das Interesse der Abgeordneten gilt insbesondere den Bereichen digitale Innovationen einschließlich Künstlicher Intelligenz, Big Data sowie Robotik, bspw. in der Gastronomie oder bei Taxidiensten. Der Tourismusausschuss hatte sich bereits 2023 und 2024 in öffentlichen Anhörungen mit Themen wie „Künstliche Intelligenz und Robotik als Chancen für den Tourismus“ und „Reisebuchung im digitalen Wandel“ befasst.



In Peking und in Shanghai werden die Abgeordneten zudem an einigen Programmpunkten der von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) veranstalteten „DZT China Digital Travel Knowledge Tour“ im Format eines Fachkongresses teilnehmen. Es wird auch Gelegenheit bestehen, in Shanghai am „Chinesisch-Europäischen Tourismus-Forum“ im Rahmen der bedeutsamen Reisemesse „Internationale Tourismus Börse (ITB) Shanghai“ mitzuwirken.



Die Delegation wird zwischen Peking und Shanghai den Hochgeschwindigkeitszug benutzen, der die über 1.300 km lange Strecke auf einem eigenen Gleiskörper in 4 Stunden 30 Minuten zurücklegt. Das ist einer der Beiträge Chinas zum nachhaltigen Tourismus, dem sich auch der Tourismusausschuss verpflichtet sieht.