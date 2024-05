Vom 27. bis 28. Mai wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas Österreich besuchen. Die Reise erfolgt auf Einladung des Präsidenten des Nationalrats der Republik Österreich, Wolfgang Sobotka. Es ist die erste Reise der Bundestagspräsidentin nach Österreich.



Auf dem Programm stehen am ersten Besuchstag neben einem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler, Karl Nehammer, und einer Begegnung mit der Präsidentin des Bundesrats der Republik Österreich, Margit Göll, auch ein Austausch mit der Generalsekretärin der OSZE, Helga Schmid.



Am zweiten Tag des Wienbesuchs steht die parlamentarische Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Dazu wird sich Bundestagspräsidentin Bas mit ihrem österreichischen Amtskollegen, Wolfgang Sobotka, im Nationalrat der Republik Österreich treffen und austauschen. Dabei wird es vor dem Hintergrund der Stärkung der Demokratie vor allem um Formen der parlamentarischen Öffentlichkeitsarbeit, aber auch um Aspekte der Sicherheit von Parlamenten gehen.



Im Anschluss an den Besuch im österreichischen Nationalrat geben Bundestagspräsidentin Bas und Nationalratspräsident Sobotka Pressestatements und stehen für Fragen zur Verfügung. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice@parlament.gv.at anmelden.



Nähere Einzelheiten zu diesem Pressetermin finden Sie unter folgendem Link:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20240522_OTS0049/aviso-pressetermin-zum-besuch-der-praesidentin-des-deutschen-bundestages-baerbel-bas-im-parlament