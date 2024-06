Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt eröffnet die Ausstellung „I am not afraid, let them be afraid!“, die dem Gründer des Menschenrechtszentrums „Viasna“ und Friedensnobelpreisträger von 2022, Ales Bialiatski, gewidmet ist. Bialiatski ist ein politischer Gefangener in Belarus. Seit dem 14. Juli 2021 sitzt er zusammen mit anderen Menschenrechtsaktivisten von „Viasna“ im Gefängnis. Die Ausstellung dokumentiert den komplexen und kontinuierlichen Kampf des belarussischen Menschenrechtsaktivisten für ein demokratisches Belarus.



Die Ausstellung, die von der Belarussischen Gemeinschaft RAZAM e.V. vorbereitet wurde, wird vom 12. Juni bis zum 5. Juli in der Halle des Paul-Löbe-Hauses gezeigt. Im Ausstellungszeitraum findet jeden Donnerstag und Freitag jeweils um 12 Uhr eine Führung durch die Ausstellung statt.



Weitere Informationen über die Ausstellung und Besuchsmöglichkeiten finden Sie unter https://www.bundestag.de/ausstellung-ales-bialiatski.