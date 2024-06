Bundestagspräsidentin Bärbel Bas empfängt den Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Theodoros Rousopoulos, zu einem Gespräch.

Hintergrund:

Theodoros Rousopoulos besucht Berlin zusammen mit der Generalsekretärin der PVER, Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, vom 10. bis 12. Juni 2024. Auf dem Programm des Besuchs stehen insbesondere Gespräche mit deutschen Abgeordneten. Der Präsident der PVER wird sich mit dem Leiter der deutschen Delegation in der PVER, Frank Schwabe, sowie mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, austauschen. Am Mittwochmorgen wird Präsident Rousopoulos die Mitglieder der deutschen Delegation in der PVER treffen. Zudem ist ein Besuch des Denkmals für die ermordeten Juden Europas geplant. Rousopoulos wird auch an der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz teilnehmen, die vom Auswärtigen Amt organisiert wird.