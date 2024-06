Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages führt am Montag, den 17. Juni 2024, in Klein Schneen (Gemeinde Friedland/Niedersachsen) einen Ortstermin durch, um zu der Petition zum Thema „Unveränderte Beibehaltung der Agrardieselrückvergütung und der Kfz-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirte“ insbesondere die Möglichkeiten und Perspektiven alternativer Antriebstechnologien in der Land- und Forstwirtschaft zu erörtern.



Die auf der Website des Deutschen Bundestages veröffentlichte Eingabe (ID-Nr. 161196) war bereits Gegenstand einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses am 15. Januar 2024.



An dem Ortstermin nehmen unter der Leitung des Abgeordneten Erik von Malottki die Abgeordneten Swantje Henrike Michaelsen, Ingo Bodtke und Jörg Cezanne teil. Daneben werden auch Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sowie Sachverständige zum Themenkreis der alternativen Antriebstechnologien anwesend sein.



Nach einführenden Gesprächen erfolgt gegen 13 Uhr eine Ortsbesichtigung auf dem Gut Klein Schneen. Gegen 14.30 Uhr findet in den Räumlichkeiten des Sporthauses (TSV Klein Schneen e.V., Im Unterdorf 32, 37133 Klein Schneen) ein Pressegespräch statt.



Der Petitionsausschuss wird in einer späteren Sitzung über die Petition beraten und dem Deutschen Bundestag eine Beschlussempfehlung vorlegen.