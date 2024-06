Der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement wird sich in seiner 27. Sitzung am 12. Juni 2024 mit dem Thema „Sport“ befassen. Ziel der Sitzung ist es, den Eindruck der Abgeordneten vom Engagement im Breitensport aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive weiter zu vertiefen.

Sport und sportliche Betätigung bringen Menschen zusammen und schaffen persönliche Kontakte über gewohnte Umfelder und Altersklassen hinweg. Insofern kann der Sport einen wichtigen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben und dem Gelingen einer inklusiven Gesellschaft in Deutschland leisten.

Ein großer Teil der insgesamt etwa 29 Millionen Engagierten in Deutschland engagiert sich in vielfältigsten Funktionen im Bereich des Sports. Ohne ihren persönlichen und regelmäßig zeitintensiven Einsatz wären viele Vereine des Breitensports in ihrer Existenz bedroht. Auch nicht vereinsgebundene Sportangebote sind häufig abhängig vom persönlichen Einsatz einzelner und entsprechend ebenfalls auf engagementfreundliche Rahmenbedingungen angewiesen.

Im Rahmen der Sitzung wird ein öffentliches Fachgespräch stattfinden, zu dem die Abgeordneten folgende Sachverständige in den Unterausschuss eingeladen haben:



• Jörg Ammon, Bayerischer Landes-Sportverband e.V., Präsident,

• Steffi Biester, KICKFAIR e.V., Co-Gründerin,

• Prof. Dr. Christoph Breuer, Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Sportökonomie und Sportmanagement,

• Dr. Jaana Eichhorn, Deutsche Sportjugend im DOSB, Ressortleitung Junges Engagement und Bewegung, Spiel und Sport,

• Carolin Giffhorn, Deutsche Sportjugend im DOSB, Vorstandsmitglied, und

• Salim Merza, KICKFAIR e.V.

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung der Pressestelle (www.bundestatg.de/akkreditierung).