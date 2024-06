Eine Delegation der Deutsch-Irischen Parlamentariergruppe wird vom 17. bis 20. Juni 2024 unter der Leitung von Stephan Pilsinger (CDU/CSU) nach Irland reisen. Ziel dieser Reise wird es sein, den parlamentarischen Dialog und die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Irland und Deutschland zu intensivieren.

Die weiteren Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Ariane Fäscher (SPD), Linda Heitmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Albrecht Glaser (AfD).

Der thematische Schwerpunkt wird auf der Zusammenarbeit zwischen Irland und Nordirland im Kontext des Karfreitagsabkommens sowie auf der Förderung erneuerbarer Energien durch Offshore-Windparks liegen.

Dazu wird die Delegation neben der Hauptstadt Dublin ebenfalls nach Dundalk, nahe der Grenze zu Nordirland, reisen. Die Abgeordneten treffen dort mit dem kommunalen Geschäftsrat zusammen, um über die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die grenzüberschreitenden Beziehungen zu sprechen.

In der nordirischen Hauptstadt Belfast sind Gespräche mit einer Bürgergruppe sowie die Besichtigung der Friedensmauer vorgesehen. Diese Begegnungen sollen das Verständnis für die Friedens- und Versöhnungsprozesse in der Region vertiefen.

Den Abschluss der Reise bildet ein Besuch in Galway an der Westküste Irlands. An der dortigen Universität wird die Delegation über die Herausforderungen im irischen Bildungswesen und die Perspektiven der Jugend diskutieren.

Insgesamt bietet der Besuch in Irland die Gelegenheit, gemeinsame Herausforderungen zu erörtern und neue Impulse für die bilateralen Beziehungen zu setzen.