Vom 17. bis 21. Juni 2024 reist eine Delegation des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages unter Leitung des Vorsitzenden Marcus Faber (FDP) nach Estland, Lettland und Litauen.

Neben politischen Gesprächen mit Regierungsvertreterinnen und -vertretern sowie Abgeordneten in den jeweiligen Ländern stehen Besuche der deutschen Streitkräf-te der Enhanced Forward Presence in Rukla (Litauen), des Air Policing Baltikum in Ämari (Estland) und Lielvarde (Lettland) sowie das vorgeschobene Führungsele-ment im Rahmen der Enhanced Vigilance Activities im Vordergrund der Reise. Außerdem ist ein Gespräch mit dem Vorauskommando zur dauerhaften Stationie-rung einer deutschen Brigade in Litauen geplant.

Die weiteren Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Joe Weingarten (SPD), Jörg Nürnberger (SPD), Kerstin Vieregge (CDU/CSU), Canan Bayram (BÜND-NIS 90/DIE GRÜNEN) und Rüdiger Lucassen (AfD).