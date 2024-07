Vom 15. bis 24. Juli 2024 wird eine Delegation der Parlamentariergruppe Anden-Staaten unter Leitung des Vorsitzenden Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) nach Peru und Ecuador reisen. Weitere Delegationsteilnehmer sind die Abgeordneten Heike Engelhardt (SPD), Erwin Rüddel (CDU/CSU) und Konstantin Kuhle (FDP) an.

Die Delegationsreise dient vorrangig dem bilateralen Austausch zwischen dem Deutschen Bundestag und den Parlamenten der Partnerländer. Schwerpunkte der Reise werden Gespräche zur aktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage in Peru und Ecuador sein. Die durch Drogenhandel und Organisierte Kriminalität bedrohte allgemeine Sicherheitslage soll angesprochen werden. In beiden Ländern soll es auch um das Spannungsfeld zwischen Nutzung der natürlichen Ressourcen und Erhalt der Umwelt und der Biodiversität gehen, da diese Länder zu den artenreichsten Regionen weltweit gehören. In Peru sollen daher die Auswirkungen des Goldbergbaus in der Amazonasregion thematisiert werden. Neben den Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern von Parlament und Regierung sind Begegnungen mit der Zivilgesellschaft ebenso wie EU- und UN-Institutionen geplant.