Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „75 Jahre Demokratie lebendig!“ lädt der Deutsche Bundestag alle Bürgerinnen und Bürger zu einer zweitägigen Feier ein. Mit einem Bürgerfest rund um den Bundestag am Spreeufer und einem „Tag der Ein- und Ausblicke“ soll am 6. und 7. September in festlicher Atmosphäre an den 75. Jahrestag des Zusammentritts des ersten Deutschen Bundestages erinnert werden.

Am Samstag, 7. September, öffnen das Reichstagsgebäude, das Paul-Löbe-Haus und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen. Der traditionelle „Tag der Ein- und Ausblicke“ wird in diesem Jahr um zahlreiche Angebote angereichert, die sich auf das Parlamentsjubiläum beziehen. Beispielsweise wird die Originalurschrift des Grundgesetzes präsentiert und der Plenarsaal erstmalig für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet.

Bereits ab Freitag, 6. September, wird rund um den Bundestag das Bürgerfest

stattfinden, das ein buntes Programm mit Information, Austausch, Live-Musik und Gastronomie anbieten wird.

Bürgerfest:

● Freitag, 6. September 2024, 14 Uhr bis 22 Uhr

● Samstag, 7. September 2024, 10 Uhr bis 22 Uhr Mitsingkonzert ab 20 Uhr, im Anschluss Großbildprojektion am Spreeufer



Tag der Ein- und Ausblicke:

● Samstag, 7. September 2024, 10 Uhr bis 19 Uhr



Mehr Informationen unter www.bundestag.de/besuche/tea_2024/tea-2024-1012912.



Detaillierte Hinweise für Medienvertreter zum Jubiläumsprogramm werden Ende August als Pressemitteilung veröffentlicht.