Eine Delegation des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung reist vom 18. bis 25. August 2024 in die USA. Sie besteht aus den Abgeordneten Ruppert Stüwe (Ltg.), Holger Mann (beide SPD), Dr. Inge Gräßle (CDU/CSU), Maximilian Funke-Kaiser (FDP) und Barbara Benkstein (AfD).

Anlass der Reise ist eine Einladung des German Academic International Network (GAIN), einer Gemeinschaftsinitiative der großen deutschen Forschungseinrichtungen und Mittlerorganisationen (u.a. AvH, DAAD, DFG). Das Netzwerk unterstützt sowohl die Rückkehr der Wissenschaftler nach Deutschland, die sich für einen längeren oder dauerhaften Aufenthalt im US-Wissenschafts- und Forschungssystem entschieden haben, als auch deren Kontakthalten und ihre Zusammenarbeit. Neben hochrangigen Vertretern der Bundesregierung, der Landesregierungen und der Wissenschaftsorganisationen beteiligt sich seit der 16. Wahlperiode auch der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung regelmäßig an diesen Jahrestagungen.

Neben der Teilnahme der Delegation an der GAIN24-Tagung in San Francisco sind verschiedene Gespräche im Silicon Valley geplant, beispielsweise mit dem Chiphersteller Nvidia und führenden Wissenschaftlern im Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Livermore. Das LLNL hat Ende 2022 durch die Meldung eines Durchbruchs bei der Laserfusion Aufsehen erregt, weil bei einem Fusions-Experiment mehr Energie erzeugt als verbraucht wurde.