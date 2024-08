Eine Delegation der Parlamentariergruppe Cono Sur-Staaten reist vom 23. bis 30. August 2024 nach Chile und Uruguay.

Die Reise dient vorrangig dem bilateralen parlamentarischen Austausch und der Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Deutschen Bundestag und den Parlamenten der Partnerländer. Gesprächsschwerpunkt bildet die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage in beiden Ländern. Neben den bilateralen Beziehungen geht es um den Themenkomplex Energiegewinnung und –versorgung. In Chile werden die Abgeordneten dazu eine Lithiumabbaustätte besuchen. Zudem werden sie sich dort über den aktuellen Stand in der Debatte um einen angemessenen Umgang mit dem Gelände der früheren Colonia Dignidad und einem Erinnerungs- und Gedächtnisort informieren. In Uruguay sprechen sie u.a. über das EU-Mercosur-Abkommen.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Stefan Keuter (AfD, Ltg.), Christian Schreider (SPD), Hubert Hüppe (CDU/CSU) und Ingo Bodtke (FDP).