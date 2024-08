Eine Delegation des Sportausschusses des Deutschen Bundestages wird vom 27. August bis 2. September 2024 zu den Paralympischen Spielen nach Paris reisen. Das Programm der Reise ist durch sportpolitische Termine und Besuche von Wettkämpfen geprägt.

Die Delegation wird die Präsidentin des Ausschusses für Kultur und Bildung der Assemblée Nationale, der für den Sport verantwortlich zeichnet, und Vertreter des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) treffen, um sich über die und Besonderheiten der Organisation der Paralympischen Spiele in Paris, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Finanzierung, zu informieren. In Gesprächen mit dem französischen Behindertensportverband und der Stadtverwaltung Paris sollen erhoffte Effekte der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 auf die Vereinssportlandschaft und die Infrastruktur für den Breitensport in Frankreich im Fokus stehen. Ebenfalls von Interesse sind mögliche nachhaltige Effekte der Spiele im Hinblick auf die verbesserte Barrierefreiheit z.B. im öffentlichen Personennahverkehr, im Hotel- und Gaststättengewerbe und in der Sportinfrastruktur.

Der Besuch des Paralympischen Dorfes und Gespräche mit dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes und dem Chef de Mission der deutschen Mannschaft werden einen Einblick in das Leben der Paralympioniken vor Ort erlauben. Aktuelle Herausforderungen im paralympischen Leistungssport werden hier genauso thematisiert werden wie strategische Weichenstellungen im Spitzensport von Menschen mit Behinderungen – auch im Hinblick auf das angekündigte Sportfördergesetz des Bundes. Ebenfalls auf dem Programm im Paralympischen Dorf steht die Besichtigung der Ottobock-Werkstatt.

Beim Besuch des Deutschen Paralympischen Jugendlagers wird es Gelegenheit zu Gesprächen mit den Teilnehmenden und einen Einblick in die Arbeit dieses erfolgreichen Projektes geben. Im Rahmen eines Redaktionsbesuches der Paralympics-Zeitung werden Nachwuchsjournalisten den Austausch mit den Abgeordneten suchen können. Mit Vertretern der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) werden Bedingungen, Chancen und Herausforderungen für Sport in Prävention und Rehabilitation sowie mögliche Wege in den Spitzensport diskutiert. Gespräche mit der Deutschen Sport Marketing GmbH und Sponsoren des Deutschen Hauses ergänzen das Reiseprogramm.

Am Rande der Wettkämpfe und bei Besuchen im Deutschen Haus werden sich weitere Gespräche mit paralympischen Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainern und Sportverbänden ergeben.

Geleitet wird die Delegation vom Vorsitzenden des Sportausschusses, Frank Ullrich (SPD). Weitere Teilnehmer sind Jasmina Hostert (SPD), Dr. Herbert Wollmann (SPD), Jens Lehmann (CDU/CSU), Johannes Steiniger (CDU/CSU), Tina Winklmann (Bündnis90/Die Grünen) und Christian Bartelt (FDP).