Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „75 Jahre Demokratie lebendig!“ lädt der Deutsche Bundestag alle Bürgerinnen und Bürger zu einer zweitägigen Feier ein. Mit einem Bürgerfest rund um den Bundestag am Spreeufer und einem „Tag der Ein- und Ausblicke“ soll am 6. und 7. September in festlicher Atmosphäre an den 75. Jahrestag des Zusammentritts des ersten Deutschen Bundestages erinnert werden.

Bürgerfest:

● Freitag, 6. September 2024, 14 Uhr bis 22 Uhr

● Samstag, 7. September 2024, 10 Uhr bis 22 Uhr

Das Bürgerfest findet rund um die Bundestagsgebäude im Parlamentsviertel statt. Es gibt ein buntes Programm für Jung und Alt mit Information, Austausch, Live-Musik und Gastronomie. Auf einer Bühne auf dem Friedrich-Ebert-Platz werden Podiumsdiskussionen und andere Dialogformate stattfinden, in einem Meet&Greet-Bereich können Gäste mit Abgeordneten diskutieren.

● Am Freitag, 6. September, eröffnet Yvonne Magwas, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, das Bürgerfest um 14.30 Uhr auf der Bühne auf dem Friedrich-Ebert-Platz vor dem Osteingang des Reichstagsgebäudes. Den Abschluss des Abends bildet dort ab 19.30 Uhr ein Konzert der Sängerin und Songwriterin Esther Graf mit ihrer Band.

● Am Samstag, 7. September, um 11 Uhr diskutieren Vizepräsidentinnen Katrin Göring-Eckardt, Yvonne Magwas und Petra Pau über „Parlamentarische Demokratie – 35 Jahre nach der Friedlichen Revolution: Erfahrungen, Herausforderungen, Perspektiven“ (Bühne auf dem Friedrich-Ebert-Platz).

● Den Abschluss des Bürgerfestes und der Jubiläumsfeierlichkeiten bildet ein öffentliches Mitsingkonzert mit zahlreichen Gästen im Parlamentsviertel am Samstag um 19.30 Uhr. Im Anschluss findet die Film- und Lichtprojektion am Reichstagsufer statt.

Tag der Ein- und Ausblicke:

● Samstag, 7. September 2024, 10 Uhr bis 19 Uhr

Am Samstag, 7. September, öffnen das Reichstagsgebäude, das Paul-Löbe-Haus und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen. Der traditionelle „Tag der Ein- und Ausblicke“ wird in diesem Jahr um zahlreiche Angebote erweitert, die sich auf das Parlamentsjubiläum beziehen. Beispielsweise wird die Urschrift des Grundgesetzes präsentiert (Marie-Elisabeth-Lüders-Haus). Die Gäste haben außerdem die einmalige Gelegenheit, den Plenarsaal (Reichstagsgebäude) zu betreten. Dort eröffnet um 10.30 Uhr die die Präsidentin des Deutschen Bundestages Bärbel Bas auch den Tag der Ein- und Ausblicke.

Auf der Besuchertribüne werden im Laufe des Tages einige Präsidiumsmitglieder über die Arbeit des Parlaments informieren und Fragen beantworten. Im Paul-Löbe-Haus präsentieren sich die Fraktionen und Gruppen sowie die Bundestagsverwaltung. Im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus wird es u.a. szenische Lesungen, Vorträge und weitere Informationsangebote der Bundestagsverwaltung geben. Im Veranstaltungsfoyer werden die Filme „Die Unbeugsamen“ Teil 1 und 2 gezeigt, dabei wird der zweite Teil das erste Mal einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Auf der Terrasse wird ein Café eingerichtet, ein DJ sorgt für musikalische Unterhaltung.

Detaillierte Informationen zum Programm und den Angeboten entnehmen Sie bitte der Bundestagswebsite unter www.bundestag.de/buergerfest.



Termine von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am 7. September:

● 10.30 Uhr Plenarsaal – Bundestagspräsidentin Bas eröffnet den Tag der Ein- und Ausblicke mit einer kurzen Ansprache

● 14.45 Uhr, Bühne Friedrich-Ebert-Platz – Bundestagspräsidentin Bas spricht mit Bürgerinnen und Bürgern und schneidet im Anschluss die Jubiläumstorte an.

● 15.45 Uhr, MELH vor dem Anhörungssaal – Besichtigung der Ergebnisse des Sammlungsaufrufs des Deutschen Bundestages und des Hauses der Geschichte zu Erinnerungsobjekten an 75 Jahre Parlamentarismus

● 16.05 Uhr, MELH Bibliothek – Gespräch mit Schriftstellerin Terézia Mora über ihren Beitrag im Buch „Der nächste Redner ist eine Dame“ (die Lesung mit der Autorin beginnt bereits um 15.45 Uhr).



Zugangsregelungen für Medienvertreter beim Bürgerfest und TEA am 6. und 7. September 2024:

Aufgrund von notwendigen Sicherheitsregelungen und Beschränkungen bei mitgeführtem Gepäck für Besucherinnen und Besucher gelten für Medienvertreter folgende Regelungen, die ihnen den Zutritt zum Gelände und zu den Bundestagsliegenschaften erleichtern sollen:

● Medienvertreter benötigen zum Zutritt eine gültige Bundestagsakkreditierung. Bitte beachten Sie, dass die Akkreditierungsstelle am Freitag, 6. September von 8 bis 12 Uhr geöffnet ist. Am Wochenende ist die Akkreditierungsstelle geschlossen.

● Bitte benutzen Sie den Eingang Dorotheenstr. 100.

● Von dort gelangen Sie unterirdisch ins Reichstagsgebäude, ins Paul-Löbe-Haus und von dort weiter über die obere Brücke ins Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Über die Eingänge Reichstag Ost und Nord, Paul-Löbe-Haus Süd sowie Paul-Löbe-Haus West gelangen Sie auch auf das Außengelände.

● Um vom Außengelände zurück ins Reichstagsgebäude oder ins Paul-Löbe-Haus zu gelangen, benutzen Sie bitte die Eingänge Reichstag Nord, Paul-Löbe-Haus Süd und Paul-Löbe-Haus West.