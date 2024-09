Vor 75 Jahren – am 7. September 1949 – konstituierte sich der 1. Deutsche Bundestag in Bonn. Der 20. Deutsche Bundestag erinnert an dieses Ereignis mit einer parlamentarischen Feierstunde. Nach einer kurzen Ansprache von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas werden zwei Gastredner zu den Abgeordneten sprechen: Bundesminister a. D. Gerhart Rudolf Baum und die Historikerin Prof. Dr. Christina Morina, die für ihr Buch „Tausend Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren“ den Deutschen Sachbuchpreis 2024 erhielt. Zudem werden die Eröffnungsworte des damaligen Alterspräsidenten Paul Löbe vom 7. September 1949 als O-Ton eingespielt. Ein kurzer Dokumentarfilm präsentiert 75 Jahre Parlamentsgeschichte.



Bereits am 6. und 7. September lädt der Bundestag Bürgerinnen und Bürger zu einer Jubiläumsfeier ein. Im Parlamentsviertel findet an beiden Tagen ein Open-Air-Bürgerfest statt, und am Sonnabend, den 7. September öffnen die Bundestagsgebäude ihre Türen zum Tag der Ein- und Ausblicke. Detaillierte Informationen zum Programm finden Sie unter www.bundestag.de/buergerfest.