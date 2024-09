Dienstag, 10. September, 14:00 Uhr

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Thema: Altersgrenze für Energy-Drinks

Montag, 23. September, 15:00 Uhr

Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Thema: Verpflichtende Weitergabe genießbarer Lebensmittel

Mit zwei weiteren öffentlichen Fachgesprächen setzt der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft seine Beratungen zu den Empfehlungen des Bürgergutachtens „Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben“ BT-Drucksache 20/10300 fort.

