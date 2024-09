„Der Schutz der Außengrenzen und die illegale Migration“ ist eines der zentralen Themen der 25. Interparlamentarischen Konferenz für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (IPC GASP/GSVP), die vom 9. bis 10. September 2024 auf Einladung des ungarischen Parlamentes in Budapest stattfindet.

In den vier Sitzungsblöcken beraten die Delegierten auch über das zukünftige Europa und die Länder, die der EU beitreten wollen, sowie über die Herausforderungen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die geopolitischen Verschiebungen in der Welt. In einer Dringlichkeitsdebatte werden die Delegierten zudem über die Auswirkungen wahlloser russischer Angriffe auf die ukrainische Wirtschaft und Infrastruktur debattieren.

Zur Eröffnung wird der stellvertretende Sprecher des ungarischen Parlaments, Mr. János Latorcai, zu den Delegierten sprechen. Der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell Fontelles, wird eine Videobotschaft an die Delegierten richten.

Die Abgeordneten Fabian Funke (SPD), Sara Nanni (Bündnis 90/Die Grünen), Rainer Semet (FDP) und Gerold Otten (AfD) sind die Delegationsmitglieder des Deutschen Bundestages.

Ziel der Konferenz ist es, ein Forum für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den 27 nationalen Parlamenten der EU und dem Europäischen Parlament zur Erörterung der Prioritäten der EU im Bereich der GASP und der GSVP zu schaffen. Die IPC GASP/GSVP, die 2012 gegründet wurde, ist Teil der Aktivitäten der parlamentarischen Dimension der EU-Ratspräsidentschaft und tagt zweimal im Jahr auf Einladung des Parlaments, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Weitere Informationen zu der Konferenz finden Sie auch unter:

http://www.bundestag.de/europa_internationales/international/gasp_gsvp