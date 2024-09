Vom 15. bis 18. September 2024 besucht eine Delegation des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Großbritannien, um sich zu Maßnahmen der Familienpolitik, insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe, auszutauschen. Das deutsche Kinder- und Jugendhilferecht soll reformiert und im Winter im Bundestag behandelt werden.

In London finden dazu Gespräche mit dem für Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Bildungsministerium, der schottischen Vertretung, dem German Welfare Council und mit Abgeordneten des britischen Unterhauses statt. Bei der Nichtregierungsorganisation „The Fostering Network“ informieren sich die Abgeordneten über den Umgang mit Pflegekindern und -familien und die ihnen zur Verfügung stehenden Unterstützungsmöglichkeiten.

In Manchester ist ein Gespräch mit Mark Riddell vorgesehen. Er ist Beauftragter für sog. Careleaver, junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in einer Pflegefamilie oder einer Einrichtung der Jugendhilfe verbracht haben.

Ein Briefing durch den deutschen Botschafter in London, Miguel Berger, sowie der Austausch mit britischen Abgeordneten, die den Familienausschuss in diesem Frühjahr bereits in Berlin besucht haben, runden das Programm ab.

Die Delegation besteht aus der Ausschussvorsitzenden Ulrike Bahr und den Abgeordneten Jasmina Hostert, Sarah Lahrkamp (alle SPD), Denise Loop (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Nico Tippelt (FDP).