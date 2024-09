Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Präsidium vor Ort“ besuchen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sowie die Präsidiumsmitglieder Katrin Göring-Eckardt, Wolfgang Kubicki, Yvonne Magwas, Aydan Özoğuz und Petra Pau vom 19. bis 21. September 2024 Hamburg.

Das Präsidium des Deutschen Bundestags bereist nacheinander die Heimatregionen seiner Mitglieder, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und aktuelle Herausforderungen für Politik und Gesellschaft in den verschiedenen Regionen Deutschlands persönlich zu erfahren. Nach dem Besuch im September 2023 bei Vizepräsident Wolfgang Kubicki in Schleswig-Holstein und dem Besuch im Januar 2024 im Vogtland bei Vizepräsidentin Yvonne Magwas, reist das Präsidium nun in die Heimat von Vizepräsidentin Aydan Özoğuz.

Das Präsidium wird von Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit begrüßt und auch mit dem 1. Bürgermeister Peter Tschentscher sowie dem Präsidium der Bürgerschaft Gelegenheit zum Austausch haben. Geplant sind auch Gespräche mit Vertretern der Wirtschaft, mit Auszubildenden, Soldatinnen und Soldaten, Schülerinnen und Schülern und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich für ihre Stadt und auf ganz unterschiedliche Weise für die Gesellschaft einsetzen.

Hinweis für die Presse:

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, die presseöffentlichen Termine der Präsidiumsreise in Hamburg zu begleiten. Eine gesonderte Akkreditierung ist nicht erforderlich. Die presseöffentlichen Termine sind:

Donnerstag, 19. September

15 bis 16:30 Uhr

Besuch des OTTO-Campus

Werner-Otto-Straße 1-7, Gebäude 4, 22179 Hamburg

Freitag, 20. September

10 bis 12 Uhr

„Politisches Speed-Dating“ mit der Schülerschaft des Charlotte-Paulsen-Gymnasiums

Neumann-Reichardt-Straße 20, 22041 Hamburg

Samstag, 21. September

12.30 bis 13:30 Uhr

Pressegespräch der Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bärbel Bas, und der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Aydan Özoguz

Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg, Raum 2.03

Anmeldung erbeten unter presse@hwk-hamburg.de