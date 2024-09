Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages lädt am 23. September 2024 traditionsgemäß zur Tagung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Petitionsausschüsse des Bundes und der Länder ein. Diese Veranstaltung findet regelmäßig im Abstand von zwei Jahren in einer Landeshauptstadt statt. Gastgeber ist in diesem Jahr die Bremische Bürgerschaft in Bremen.

In diesem Rahmen findet für die Medien ein Pressegespräch mit der Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages, Martina Stamm-Fibich, und dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses der Bremischen Bürgerschaft, Claas Rohmeyer, statt.

An diesen Tagungen nehmen auch die deutschen Bürgerbeauftragten sowie deutschsprachige Ombudspersonen aus dem europäischen Raum teil.

Der Erfahrungsaustausch gilt der Zusammenarbeit zwischen Bürgerbeauftragten und Petitionsausschüssen und den Möglichkeiten der digitalen Unterstützung für die Bearbeitung. Wie Bürgeranliegen möglichst viel Gewicht durch die Ausschüsse verliehen werden kann, beschäftigt die Tagung ebenso wie der richtige Umgang mit Hassbotschaften, wenn über Petitionen im Internet diskutiert wird.