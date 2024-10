Dr. Sven Vollrath wird neuer Abteilungsleiter Digitalisierung bei der Bundestagsverwaltung. Er folgt am 1. Januar 2025 auf Dr. Helge Winterstein, der in den Ruhestand geht.



Die Abteilung Digitalisierung umfasst sowohl das Informations- und Kommunikationssystem des Parlaments, als auch Bereiche, die für dessen Sicherheit, Weiterentwicklung und Modernisierung verantwortlich sind.

Vollrath ist seit 25 Jahren in der Bundestagsverwaltung tätig. Er hat das Präsidialbüro von Bundestagspräsident Wolfgang Thierse geleitet, anschließend die Unterabteilung Europa der Bundestagsverwaltung aufgebaut und zehn Jahre lang geführt. Zuletzt war er Leiter der Unterabteilung Bau und Gebäudemanagement.



Vollrath ist 1970 im heutigen Sachsen-Anhalt geboren, absolvierte ein Magisterstudium an der Humboldt-Universität Berlin und wurde 2007 promoviert. Er ist der zweite Abteilungsleiter mit ostdeutschem Hintergrund in der Bundestagsverwaltung.