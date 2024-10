Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nimmt am 23. und 24. Oktober an der Konferenz der Parlamentspräsidenten teil, die sich in der lettischen Hauptstadt Riga zur Internationalen Krim-Plattform versammeln. Die Parlamentspräsidentin Lettlands, Daiga Mierina, und der Präsident der ukrainischen Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, empfangen die Teilnehmer aus rund 40 Staaten am Mittwochabend; die Konferenz beginnt am Donnerstagmorgen.

Ziel der Konferenz ist es, die internationale Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Situation der von Russland 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim zu lenken.

Die ersten beiden parlamentarischen Gipfeltreffen der Krim-Plattform fanden 2022 und 2023 in Kroatien bzw. Tschechien statt.