In unserem kollektiven Gedächtnis ist die Berliner Mauer ein Band aus Beton. 1966 aber war sie ein ephemeres Gebilde aus Hausmauern, Zementplatten, Drahtzäunen und Stacheldraht. Dieser frühen Berliner Mauer widmen sich Arwed Messmer und Annett Gröschner in einem Langzeitprojekt seit 2010. In der Ausstellung im Mauer-Mahnmal des Deutschen Bundestages zeigen sie eine modifizierte und erweitere Version der bereits 2016 gezeigten Ausstellung, zu der eine umfangreiche, mit mehreren Buchpreisen prämierte Begleitpublikation erschien. Das Herzstück der Arbeit bilden rund 1000 Horizontalsequenzen und Einzelbilder aus dem Bildbestand der Grenztruppen der ehemaligen DDR, die den gesamten Verlauf der Mauer um Westberlin aus der Perspektive der Erbauer sichtbar machen. Zusätzlich werden erstmalig Originalakten aus dem Bundesarchiv ausgestellt, die die Grundlage für die künstlerische Arbeit von Annett Gröschner und Arwed Messmer bilden, sowie ein Postskriptum über eine gescheiterte Ballonflucht nach Westberlin im Frühjahr 1989.

