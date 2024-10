Am Tag der US-Präsidentschaftswahlen diskutieren Experten aus den Bereichen Politikwissenschaft und Journalismus, welche Rahmenbedingungen notwendig sind, um angesichts der nicht nur in den USA zu beobachtenden Polarisierungstendenzen in der Gesellschaft guten, in der Bevölkerung breit rezipierten Politik- und Parlamentsjournalismus zu ermöglichen. Wie wirkt sich die technische Revolution der KI in den digitalen Medien aus? Wie kann gerade die jüngere „Tiktok-Generation“ bei politisch-parlamentarischen Themen erreicht werden?

Es diskutieren:

Dr. Julia Reuschenbach , Politikwissenschaftlerin am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin

, Politikwissenschaftlerin am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin Stephan Detjen, Journalist und Leiter des Deutschlandradio-Hauptstadtstudios.

Moderation: Dr. Silke Albin, Leiterin der Abteilung Außenbeziehungen, Europa und Analyse beim Deutschen Bundestag

Medienvertreter sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Es gelten die üblichen Akkreditierungsregelungen des Deutschen Bundestages (www.bundestag.de/akkreditierung).