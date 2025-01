Bundestagspräsidentin Bärbel Bas beteiligt sich gemeinsam mit den diesjährigen Rednern der Gedenkstunde des Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Roman Schwarzmann, an der internationalen Gedenkkampagne #WeRemember. An dem Bildtermin sind auch 80 Jugendliche aus Deutschland und anderen europäischen Staaten anwesend, die an der diesjährigen Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages teilnehmen.

Der Bildtermin findet vor dem Schriftzug #WeRemember statt, der am Westportal des Reichstagsgebäudes steht.

Treffpunkt für Medienvertreter: Mittwoch, 29. Januar um 12.45 Uhr in der Westlobby (Plenarsaalebene) des Reichstagsgebäudes.