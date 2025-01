Vizepräsidentin Petra Pau wird am 27. Januar 2025 den Deutschen Bundestag beim Gedenken in Auschwitz aus Anlass des 80. Jahrestages der Befreiung des nationalsozialistischen Lagerkomplexes Auschwitz vertreten. Sie wird zunächst das Stammlager Auschwitz besuchen und am Nachmittag an der internationalen Gedenkfeier im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz II Birkenau gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler und der Bundesratspräsidentin teilnehmen.

Aus Anlass des Gedenktages diskutiert Vizepräsidentin Pau außerdem gemeinsam mit dem Exekutiv-Vizepräsidenten des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, am Morgen des 27. Januar über das Thema „Erinnerung in schwierigen Zeiten“ mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages, die sich auf Einladung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zu einem mehrtägigen Programm in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz aufhalten.

Bereits am 26. Januar wird Vizepräsidentin Pau die Gedenkstätte des früheren Konzentrationslagers Groß-Rosen besuchen, um der rund 40.000 dort ermordeten Menschen und des Schicksals der 100.000 ehemaligen Häftlinge zu gedenken.