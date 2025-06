Julia Klöckner: „Ich freue mich darauf, viele Bürgerinnen und Bürger am 15. Juni in Berlin begrüßen zu können. Lassen Sie uns das starke Zeichen setzen, dass wir als Gesellschaft an der Seite unserer Veteraninnen und Veteranen stehen.“

Der Veteranentag wird von der Fotoausstellung „Wounded: The Legacy of War“ des Fotografen und bekannten Musikers Bryan Adams begleitet, die im Reichstagsgebäude gezeigt wird. Für den Besuch der Ausstellung ist eine gültige Bundestagsakkreditierung erforderlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de/akkreditierung

Hinweis: Informationen zum 1. Nationalen Veteranentag finden Sie unter www.veteranentag.gov.de. Die Pressestelle des Veteranentages bittet um Anmeldung zur Veranstaltung.