Auf Vorschlag von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im kommenden Jahr am 28. Januar 2026 um 12 Uhr begangen werden.

Zentrale Gedenkrednerin wird die Holocaust-Überlebende und Zeitzeugin Tova Friedman sein. Die entsprechende Einladung der Bundestagspräsidentin hat Tova Friedman angenommen.

Frau Friedman wurde am 7. September 1938 in Gdingen/Gdynia nahe Danzig in Polen geboren. Im Alter von fünf Jahren wurde sie mit ihrer Mutter nach Auschwitz-Birkenau deportiert und überlebte vermutlich durch einen technischen Defekt der Gaskammern. Mit anderen Kindern stand sie kurz vor dem Gang hinein. Bei den Todesmärschen im Januar 1945 gelang es ihr schließlich, sich zwischen Leichen zu verstecken. Nach dem Krieg emigrierte die Familie in die USA, sie wurde dort eine erfolgreiche Therapeutin. Tova Friedman leistet heute eine besonders wertvolle Form der Erinnerungsarbeit: Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Enkel einen TikTok-Kanal mit über 500.000 Followern, auf dem sie über den Holocaust informiert und sich regemäßig Fragen von jungen Menschen stellt.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Die authentische Stimme von Tova Friedman als Mahnerin in der Gegenwart und ihr besonderer Einsatz gegen das Vergessen sind wichtiger denn je. Ihre Lebensgeschichte berührt, erschüttert und verpflichtet uns. Gerade in einer Zeit, in der das Versprechen “Nie wieder„ Risse bekommt und das “wieder„ leider auch in Deutschland als offener Antisemitismus allzu gegenwärtig zu Tage tritt. Es ist uns als Deutscher Bundestag eine besondere Ehre, und ich freue mich sehr, dass Frau Friedman im Januar aus New Jersey anreisen und zu uns sprechen wird.“

Hinweis: Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Ausschwitz befreit. Dieses Datum fällt im Jahr 2026 auf einen Dienstag. Üblicherweise findet die Gedenkstunde des Deutschen Bundestages in solchen Fällen dann am nächstmöglichen Plenartag, in diesem Fall am Mittwoch, 28. Januar 2026, statt.