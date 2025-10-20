Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unternimmt vom 26. Oktober bis 2. November 2025 eine Delegationsreise nach Sambia und Kenia. Mit dieser Reise soll am Beispiel zweier klassischer Partner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit der Stand der aktuellen Zusammenarbeit vor Ort in Augenschein genommen werden.

Es soll darüber hinaus darum gehen, wie die beiden großen Vorhaben der neuen Bundesregierung „bessere Verzahnung von Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik“ und „mehr Ergebnisse bei geringerem Mitteleinsatz“ vor Ort mit den Partnerstaaten konkret realisiert werden können.

Dazu sind neben der Besichtigung von Projekten politische Gespräche mit Regierungsvertretern, Parlamentariern sowie mit Vertretern der politischen Stiftungen, GIZ, KfW und der lokalen Zivilgesellschaft geplant. Die Mitglieder des Ausschusses erhoffen sich davon Erkenntnisse aus erster Hand, die für die Neuausrichtung der Entwicklungspolitik des Deutschen Bundestages erforderlich sind.

An der Reise unter Leitung des Ausschussvorsitzenden Dr. Wolfgang Stefinger (CDU/CSU) nehmen die Abgeordneten Diana Herbstreuth (CDU/CSU), Thomas Rachel (CDU/CSU), Rocco Kever (AfD), Claudia Roth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sowie Maren Kaminski (Die Linke) teil.

