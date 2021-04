Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 in Brandenburg sind am Montag, den 26. April 2021 zwei Bundeswehrsoldaten getötet worden. Die beiden Soldaten waren in einem Lastwagen in einer Militärkolonne aus 27 Fahrzeugen unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

„Mit großer Betroffenheit habe ich von dem tragischen Unglück erfahren, bei dem am heutigen Tag zwei Soldaten der Bundeswehr ihr Leben verloren haben. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen, Familien, Freunden sowie Kameradinnen und Kameraden der verstorbenen Soldaten“, so der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Wolfgang Hellmich (SPD), im Namen der Obleute aller Bundestagsfraktionen.