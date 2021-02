Zeit: Montag, 22. Februar 2021 , 12.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.600

Öffentliche Anhörung zum

Antrag der Abgeordneten Dr. Gero Clemens Hocker, Frank Sitta, Carina Konrad, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Faire Bedingungen für Lebensmittel aus deutscher Landwirtschaft im EU-Wettbewerb

BT-Drucksache 19/25794

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes

BT-Drucksache 19/26102

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses: www.bundestag.de/ausschuesse/a10_Ernaehrung_Landwirtschaft/anhoerungen/820318-820318

Hinweis: Die Teilnahme externer Besucher und Pressevertreter ist in begrenzter Zahl per Webex-Videokonferenz möglich. Eine schriftliche Anmeldung hierfür ist bis spätestens 17. Februar 2021 per E-Mail an el-ausschuss@bundestag.de erforderlich.

Die Sitzung wird zeitversetzt am 23.2. um 12 Uhr im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.