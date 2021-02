Zeit: Montag, 22. Februar 2021 , 16.00 Uhr

Ort: Videokonferenz

Öffentliche Anhörung zum Thema

„Krisenrelevanz der Corona-Pandemie“

Bericht der Bundesregierung und Gespräch mit den Sachverständigen:

Valeska Esch, Aspen Institute Germany

Dr. habil. Christian Wagner, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses: www.bundestag.de/ausschuesse/a03/ua_zks/anhoerungen/822632-822632

Hinweis: Interessierte können an der Webex-Videokonferenz als zuhörende Gäste teilnehmen. Hierfür bitten wir um Anmeldung bis spätestens Freitag, 19. Februar 2021 um 10.00 Uhr an auswaertiger-ausschuss@bundestag.de. Die Zugangsdaten für die Videokonferenz erhalten Sie nach Anmeldung per E-Mail.

Die Sitzung wird aufgezeichnet. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.