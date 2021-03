Zeit: Mittwoch, 24. März 2021, 19.00 Uhr

Ort: Videokonferenz

Öffentliches Fachgespräch zum Thema

„Nachhaltigkeit aus Jugendperspektive“

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ParlamentarischerBeiratNachhaltigkeit/

oeffentliche_anhoerungen/2021/827474-827474

Hinweis: Die Anhörung findet aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ohne Publikum statt. Interessierte externe Zuschauer können sich bis spätestens einen Tag vor der Sitzung, 12:00 Uhr, per E-Mail an nachhaltigkeitsbeirat@bundestag.de für eine Teilnahme an der Videokonferenz anmelden. Die Zahl der Teilnehmenden aus der Öffentlichkeit ist für die Videokonferenz begrenzt.

Die Sitzung wird zeitversetzt am 25. März 2021 ab 12.00 Uhr im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.