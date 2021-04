Zeit: Mittwoch, 14. April 2021, 11.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe

BT-Drucksache 19/27670

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

www.bundestag.de/ausschuesse/a06_Recht/anhoerungen/831098-831098

Hinweis: Die Sitzung wird zeitversetzt am 15. April 2021 12.00 Uhr im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abzurufen. Sollten Sie eine persönliche Teilnahme an der öffentlichen Anhörung wünschen, informieren Sie sich bitte über das hierzu erforderliche Anmeldeverfahren unter www.bundestag.de/ausschuesse/a06_Recht/anhoerungen.