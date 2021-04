Zeit: Mittwoch, 21. April 2021, 18.00 Uhr

Ort: Videokonferenz

Öffentliches Fachgespräch zum Thema

„Neue Unternehmensformen: Social Entrepreneurship“

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ParlamentarischerBeiratNachhaltigkeit/oeffentliche_anhoerungen/2021/832784-832784

Hinweis: Die Anhörung findet aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ohne Publikum statt. Interessierte externe Zuschauer können sich bis spätestens einen Tag vor der Sitzung, 12.00 Uhr, per E-Mail an „nachhaltigkeitsbeirat@bundestag.de“ für eine Teilnahme an der Videokonferenz anmelden, da deren Zahl begrenzt ist.

Die Aufzeichnung der Sitzung ist am Folgetag unter www.bundestag.de/mediathek abzurufen.