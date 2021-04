Zeit: Montag, 3. Mai 2021, 14.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.700

Öffentliche Anhörung zum

Antrag der Abgeordneten Dr. Gero Clemens Hocker, Frank Sitta, Carina Konrad, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Echter Tierschutz statt nationaler Alleingang − Kükentöten europaweit beenden

BT-Drucksache 19/27816

Antrag der Abgeordneten Amira Mohamed Ali, Dr. Kirsten Tackmann, Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Kükentöten wirklich beenden – Aufzucht männlicher Küken fördern

BT-Drucksache 19/28773

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot des Kükentötens

BT-Drucksache 19/27630

