Zeit: Montag, 3. Mai 2021, 16.00 Uhr

Ort: Videokonferenz

Öffentliches Fachgespräch zum Thema

VN-Sicherheitsratsresolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ - wo steht Deutschland?

Bericht der Bundesregierung und Gespräch mit den Sachverständigen:

Jeanette Böhme, medica mondiale, Expertin im Netzwerk 1325

Anica Heinlein, CARE Deutschland e.V.

Kristina Lunz, Centre for Feminist Foreign Policy

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

www.bundestag.de/ausschuesse/a03/ua_zks/anhoerungen/837734-837734

Hinweis: Interessierte können an der Webex-Videokonferenz als zuhörende Gäste teilnehmen. Hierfür bitten wir um Anmeldung bis spätestens 30. April 2021 um 10.00 Uhr an auswaertiger-ausschuss@bundestag.de. Die Zugangsdaten für die Videokonferenz erhalten Sie nach Anmeldung per E-Mail.

Die Aufzeichnung der Sitzung ist am Folgetag unter www.bundestag.de/mediathek abzurufen.