Bundestagspräsident Schäuble würdigt Kurt Biedenkopf als einen weitsichtigen Gestalter

Zum Tod von Kurt Biedenkopf erklärt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble:

Mit Kurt Biedenkopf verliert unser Land einen seiner klügsten politischen Köpfe, einen weitsichtigen Gestalter und charismatischen Christdemokraten.

Kurt Biedenkopf war in der deutschen Politik ein Solitär – in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik gleichermaßen zu Hause, war er als scharfsinniger Analytiker seiner Zeit häufig weit voraus. Ich erinnere mich, wie er bereits in den 1970er Jahren eine Reform des Rentensystems anmahnte und in den 1980er Jahren für die ökologische Erneuerung der Marktwirtschaft eintrat. Die Entwicklung der CDU zur Mitgliederstarken Volkspartei prägte er entscheidend mit, streitbar nach innen wie nach außen, aber stets mit Stil, eloquent und voller Esprit. „Freiheit ist auch Verantwortung“, lautete sein Leitsatz. Ihm folgte er mit seinem nachdrücklichen Eintreten für bürgerliche Eigenverantwortung und das Prinzip der Subsidiarität, bei der Neuordnung der Sozialsysteme, der Umgestaltung der föderalen Finanzordnung oder als Architekt der paritätischen Mitbestimmung. An der Ruhr-Universität Bochum setzte er in der bewegten Zeit der Studentenunruhen als Gründungs-Rektor Maßstäbe für die Modelluniversität, der ersten Nachkriegsgründung in der Bundesrepublik – ein Engagement, an das er Jahrzehnte später an der Dresden International University anknüpfte.

In Erinnerung bleiben vor allem seine Verdienste um die Deutsche Einheit. Im wiedergegründeten Freistaat Sachsen erkannten die Bürger in ihm einen Landesvater eigenen Typs, dessen Beliebtheit sich in Rekordwahlergebnissen spiegelte. Während seiner 12jährigen Regierungszeit steuerte er Sachsen durch die schwierige Phase der Transformation. Mit einer kluger Ansiedlungs- und Haushaltspolitik stellte er die Weichen für den wirtschaftlichen Aufholprozess des Landes, vor allem stärkte er das Selbstwertgefühl der Sachsen.

Kurt Biedenkopf, hochgelehrt und lebenserfahren, blieb bis zuletzt als Berater und Gesprächspartner gefragt. Dabei bewegten ihn besonders die Fragen der Umwandlung der Industrie- in eine Wissensgesellschaft und die Generationengerechtigkeit – Themen also, die über die jeweils aktuellen Krisen hinaus weit in die Zukunft weisen. So war Kurt Biedenkopf, das zeichnete ihn aus, das bleibt unvergessen.

Kurt Biedenkopf hat sich um die Demokratie und unser Land große Verdienste erworben. Der Deutsche Bundestag wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.