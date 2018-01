Liveübertragung: Freitag, 19. Januar, 9 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 19. Januar 2018, zunächst 45 Minuten lang über Gesetzentwürfe von CDU/CSU (19/439) und FDP (19/425) sowie über einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (19/454) zum Familiennachzug bei subsidiär schutzberechtigten Flüchtlingen. Alle drei Vorlagen sollen im Anschluss zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Strittig ist noch, ob die Gesetzentwürfe der Unionsfraktion und der FDP an den Hauptausschuss oder an den Innenausschuss überwiesen werden. Der Grünen-Antrag soll federführend im Innenausschuss beraten werden.

CDU/CSU: Kein Familiennachzug bis zu einer Neuregelung

Der Gesetzentwurf der CDU/CSU zur „Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten“ sieht vor, dass eine gesetzliche Neuregelung bis zum 31. Juli 2018 erarbeitet werden soll. Zunächst will die Fraktion nur festlegen, das die mit dem Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 2016 eingeführte Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten verlängert werden soll. Humanitäre Aufnahmen von Familienangehörigen auf Basis der Paragrafen 22 und 23 des Aufenthaltsgesetzes sollen davon weiterhin unberührt bleiben.



Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung des Familiennachzugs zu Personen, denen nach dem 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, soll der Familiennachzug zu diesen Personen nicht gewährt werden.

FDP: Nachzug für weitere zwei Jahre aussetzen

Die Liberalen wollen den Familiennachzug für weitere zwei Jahre aussetzen, sehen dabei aber verschiedene Ausnahmen für Fälle vor, in denen eine weitere Verzögerung der Familienzusammenführung nicht gerechtfertigt sei. Dies könnten Gründe sein, die in der Person in Deutschland liegen, zu welcher der Nachzug stattfinden soll. Sie könnten aber auch in der Person des Nachzüglers liegen.



Nach Ansicht der FDP kann es sich bei der Aussetzung des Familiennachzugs nur um eine Übergangslösung handeln, bis der Gesetzgeber das Aufenthalts- und Asylrecht in einem Einwanderungsgesetzbuch neu geregelt hat. Eine dauerhafte Regelung, die den Familiennachzug komplett ausschließt oder ihn zum Beispiel auf tausend Personen pro Monat oder auf eine Quote begrenzt, würden das Grundrecht auf Ehe und Familie (Artikel 6 des Grundgesetzes) sehr viel stärker belasten als eine zeitlich begrenzte weitere Aussetzung, heißt es in dem Gesetzentwurf. Sie ließe auch keinen Raum, um Einzelfälle und konkrete Härtefälle zu berücksichtigen.



Grüne: Familiennachzug ermöglichen

Die Grünen verlangen in ihrem Antrag (18/4545), den Familiennachzug auch den subsidiär Schutzberechtigten zu ermöglichen. Sie fordern die Bundesregierung auf, die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte nicht zu verlängern und das Personal bei den deutschen Auslandsvertretungen in den Anrainerstaaten Syriens aufzustocken, um die höhere Nachfrage nach Visa zum Familiennachzug bearbeiten zu können.



Nach dem Willen der Fraktion sollte das Ausländerzentralregister den Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten erfassen, damit die Größenordnung des Nachzugs ermittelt werden kann.

Wer ist „subsidiär Schutzberechtigter“?

Was unter „subsidiär Schutzberechtigten“ zu verstehen ist, regelt Paragraf 4 des Asylgesetzes. Ein Ausländer ist dann subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Als ernsthafter Schaden gilt nach dieser Regelung die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.



Dieser subsidiäre Schutzes wird nicht gewährt, wenn schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass die Person ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, wenn sie eine schwere Straftat begangen hat, wenn sie sich Handlungen hat zuschulden kommen lassen, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen oder wenn sie eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.



Diese Ausschlussgründe gelten nach dem Gesetz auch für Ausländer, die andere zu den genannten Straftaten oder Handlungen anstiften oder sich in sonstiger Weise daran beteiligen. (vom/18.01.2018)