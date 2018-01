Die FDP will die sogenannte Transferunion verhindern.

Liveübertragung: Donnerstag, 1. Februar, 10.30 Uhr

Zwei Anträge der FDP-Fraktion, die sich kritisch mit dem Verordnungsentwurf der EU-Kommission über die Einrichtung des Europäischen Währungsfonds befassen, diskutiert der Deutsche Bundestag am Donnerstag, 1. Februar 2018. Während einer der Anträge im Anschluss an die 45-minütige Debatte abgestimmt werden soll, wird der Antrag mit der Forderung nach Stärkung der fiskalpolitischen Regeln Europas sowie der Verhinderung einer Transferunion aller Voraussicht nach zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss überwiesen werden. (hau/24.01.2018)