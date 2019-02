Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des Deutschen Bundestages befasst sich ein einem Fachgespräch mit der Digitalisierung. Die Sitzung unter Leitung von Alois Gerig (CDU/CSU) findet am Montag, 11. Februar 2019, von 13 Uhr bis 15 Uhr statt. Mehrere Sachverständige sollen Auskunft über die „Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Landwirtschaft“ geben. Die zweistündige Anhörung findet im Sitzungsaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin statt. (eis/04.02.2019)

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zeit: Montag, 11. Februar 2019, 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

