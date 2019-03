Liveübertragung: Mittwoch, 20. März, 13 Uhr

Der Bundestag stimmt zu Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch, 20. März 2019, nach einstündiger Aussprache über den Entwurf für ein Deutsch-Französisches Parlamentsabkommen (19/6220) direkt ab, den Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble am 30. November 2018 vorgelegt hatte. Der Entwurf ist das Ergebnis der Beratungen der 18-köpfigen Deutsch-Französischen Arbeitsgruppe des Bundestages und der französischen Nationalversammlung (Assemblée nationale), die seit März 2018 in sechs Sitzungen unter der Leitung von Andreas Jung (CDU/CSU), Sabine Thillaye und Christophe Arend (beide La République en Marche) das umfangreiche Abkommen ausgearbeitet hatte. Das Parlamentsabkommen soll am Montag, 25. März 2019, in Paris von den beiden Parlamentspräsidenten Richard Ferrand und Wolfgang Schäuble unterzeichnet werden.

Ziele des Parlamentsabkommens

Mit dem Abkommen sollen die bilaterale parlamentarische Zusammenarbeit institutionalisiert und die deutsch-französischen Beziehungen vertieft werden. Anlässlich des 55. Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag) hatten am 22. Januar 2018 der Bundestag und die Assemblée nationale die Erarbeitung des Abkommens in Auftrag gegeben.

Wie aus dem Entwurf hervorgeht, soll eine Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung gegründet werden, die aus jeweils 50 Mitgliedern beider Parlamente besteht. Die Versammlung soll mindestens zwei Mal im Jahr öffentlich tagen, abwechselnd in Deutschland und Frankreich. Die Versammlung soll dem Entwurf zufolge unter anderem die internationalen und europäischen Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse begleiten, insbesondere die gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. (vom/hle/13.03.2019)