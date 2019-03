Nach einstündiger Debatte und der Entscheidung des Bundestages über den Entwurf für ein Deutsch-Französisches Parlamentsabkommen (19/6220) am Mittwoch, 20. März 2019, wird das Dokument bereits am Montag, 25. März 2019, von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble und seinem französischen Amtskollegen Richard Ferrand in Paris unterschrieben. Schäuble wird von 50 deutschen Abgeordneten in die Assemblée nationale begleitet, denn direkt nach der Unterzeichnung konstituiert sich ab 11 Uhr die künftige Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung. Sie wird aus je 50 deutschen und französischen Parlamentariern im jeweiligen Stärkeverhältnis der Fraktionen bestehen. Mit der Versammlung sollen die bilaterale parlamentarische Zusammenarbeit institutionalisiert und die deutsch-französischen Beziehungen vertieft werden. Sie wird künftig zweimal jährlich einberufen.

Die Sitzung wird von 10.45 bis 12.40 Uhr und von 15 bis 17 Uhr live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Vorstandswahlen im Salle Lamartine

Nachdem die beiden Parlamentspräsidenten als Vorsitzende die konstituierende Sitzung im kreisrunden „Salle Lamartine“ eröffnet haben, werden zunächst pro Land acht Mitglieder des Vorstands der Versammlung sowie je ein Vorsitzender des Vorstands gewählt. Anschließend halten Vertreter jeder Fraktion fünfminütige Redebeiträge – auf französischer Seite sind es acht Fraktionen, auf deutscher Seite sechs. Dabei wird erwartet, dass sich die Parlamentarier zu den Absichten und Zielen äußern, die ihre jeweilige Fraktion mit der gemeinsamen Parlamentskammer verbindet.

Vor einer Mittagspause im „Hôtel de Lassay“, einem Gebäude der Assemblée nationale, ist eine Pressekonferenz mit Schäuble und Ferrand sowie den beiden frisch gewählten Vorsitzenden des Vorstands vorgesehen. Am Rande wird es zahlreiche Gespräche der Abgeordneten untereinander sowie ein knapp halbstündiges bilaterales Treffen beider Parlamentspräsidenten geben.

Erste Sitzung der Parlamentsversammlung

Ab 15 Uhr wird die erste institutionelle Sitzung der Parlamentsversammlung – jetzt unter Leitung der beiden Vorsitzenden des Vorstands – in Form einer Anhörung fortgesetzt. Dazu sind die französische Beauftragte für die deutsch-französische Zusammenarbeit, Nathalie Loiseau (La République en Marche), und der deutsche Staatsminister für Europaangelegenheiten, Michael Roth (SPD), eingeladen. Sie haben Gelegenheit zu einer kurzen Ansprache, danach stellen sie sich den Fragen der Abgeordneten.

Denn Aufgabe der Parlamentarischen Versammlung ist es unter anderem, über die Einhaltung der Bestimmungen des Élysée-Vertrags (Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit vom 22. Januar 1963) und des Aachener Vertrags (Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration vom 22. Januar 2019) zu wachen. Darüber hinaus soll sie die Arbeit des Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats begleiten und generell Vorschläge zu allen Fragen erarbeiten, die die deutsch-französischen Beziehungen betreffen. (haa/21.03.2019)