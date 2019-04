Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert die Bundesregierung auf, sich für die Aufnahme der NS-Opfergruppen der „Berufsverbrecher“ und „Asozialen“ in die offizielle Erinnerungskultur einzusetzen und eine Anerkennung dieser wenig beachteten Opfergruppen zu gewährleisten. Ein entsprechender Antrag (19/7736) wurde am Donnerstag, 4. April 2019, zusammen mit einem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Anerkennung der damals sogenannten ,Asozialen' und ,Berufsverbrecher' als Opfergruppe der Nationalsozialisten“ (19/8955) erstmals beraten. Die Vorlagen wurden zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen.

Grüne: Niemand war „zu Recht“ im KZ

Die Opfergruppen der sogenannten Asozialen und Berufsverbrecher, die im Konzentrationslager (KZ) den schwarzen oder grünen Winkel tragen mussten, gehören nach Aussage der Grünen bis heute zu den wenig beachteten Opfern des Nationalsozialismus. Auch 74 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz sei das Schicksal der Betroffenen in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Als Verfolgte des Nationalsozialismus seien diese Opfergruppen offiziell nicht anerkannt.

Es sei aber an der Zeit die wenig beachteten Opfergruppen der sogenannten Asozialen und Berufsverbrecher als Opfer des NS-Unrechts anzuerkennen und zu betonen: „Niemand war ,zu Recht‘ im KZ, auch die Menschen nicht, die den schwarzen oder grünen Winkel tragen mussten“, schreibend die Abgeordneten. Das gelte ohne Abstriche ebenso für Menschen, die Straftaten begangen haben, die auch nach heutigem Verständnis Verbrechen sind.

FDP: Lebende Opfer angemessen entschädigen

Die Liberalen fordern in ihrem Antrag die Bundesregierung dazu auf, die beiden Häftlingsgruppen „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ - entsprechend dem Aufruf des Beirates der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas vom 12. Dezember 2016 – stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken und als NS-Opfergruppen anzuerkennen.

Außerdem solle geprüft werden, wie den wenigen lebenden Opfern eine angemessene und würdige Entschädigung gewährt werden kann. (joh/hau/eis/04.04.2019)