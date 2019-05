Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist am Mittwoch, 8. Mai 2019, zu Gast in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie am Mittwoch, 8. Mai 2019. Ebenfalls teil nimmt der Generaldirektor der ESA, Johann-Dietrich Wörner. Die Sitzung unter Leitung von Klaus Ernst (Die Linke) beginnt um 10 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Sechseinhalb Monate im All

Während seines zweiten Forschungsaufenthalts auf der Internationalen Raumstation ISS vom 6. Juni bis 20. Dezember 2018 (Raumfahrtmission ISS Horizons) hatte der 42-jährige Gerst insgesamt 40 deutsche Experimente im Weltraum durchgeführt. Dabei wies er immer wieder auf den engen Zusammenhang zwischen Weltraumforschung und dem Nutzen auf der Erde und für die Menschen hin. Gerst ist nun der europäische Astronaut, der sich insgesamt am längsten im All aufgehalten hat. (vom/30.04.2019)

Zeit: Mittwoch, 8. Mai 2019, 10 bis 11.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-37708, Fax: 030/227-36708, E-Mail: wirtschaftsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der Gäste