Der Bundestag hat am Donnerstag, 9. Mai 2019, über die Zukunft der Kohlenutzung diskutiert. Grundlage bildeten ein Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „zur Beendigung des Betriebs von Braunkohlekraftwerken“ (19/9920) sowie ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Aussetzung des Ausstiegs aus der Kohleverstromung bis alternative Energien grundlastfähig sind und jederzeit bedarfsgerecht eingespeist werden können“ (19/9963). Dazu kam ein Antrag der Grünen mit dem Titel „Die Europäische Union zur Klimaschutz-Union machen“ (19/9953).

Grüne: Folgen des Nichtstuns schlimmer als Handeln

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte, mit diesem Gesetz packe ihre Fraktion den Klimawandel an. Die Folgen des Nichtstuns wären schlimmer als jetzt zu handeln, selbst wenn es Geld kostet, sagte die Abgeordnete. Die Bundesregierung hätte aktiv werden müssen, da die Zeit drängt – schließlich sollten bis 2022 an die sieben Gigawatt Kohlekraftwerke vom Netz.

Dass die Bundesregierung angesichts dieses Zeitplans kein Gesetz auf den Weg bringt, sei eine Schande für das Land. Baerbock verwies auf andere Länder in Europa, die Pläne vorgelegt hätten für das Erreichen einer Klimaneutralität bis 2050. Sie forderte, die vorgesehenen Milliarden im Strukturfördergesetz gezielt an Unternehmen zu geben, die in der Region bleiben wollten.

AfD will mindestens Verschieben des Ausstiegs

Karsten Hilse (AfD) sprach die nach seiner Ansicht nach unzuverlässige Stromproduktion regenerativer Energien an. Der mit dem Kohleausstieg verbundene Arbeitsplatzabbau sei „Verrat“ an den Kohlekumpels. Wenn seine Fraktion an der Regierung beteiligt sein werde, werde sie diesen Ausstieg rückgängig machen.

Das Mindeste sei in Anbetracht der derzeitigen Beschlüsse, den Ausstieg zu verschieben, wie im Antrag der Fraktion gefordert: Erst wenn mit alternativen Energien betriebene Kraftwerke grundlastfähigen Strom in genügender Kapazität mit mindestens 40 Gigawatt Leistung liefern können, solle der Ausstieg aus der Kohleverstromung geplant werden. Hilse bezweifelte erneut, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird.

CDU/CSU: Gesetzentwurf ist schnell, aber dünn

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU) sagte, der Gesetzentwurf sei zwar schnell gekommen, aber ziemlich dünn. Die Oppositionsfraktion wende immer wieder den Trick an, dass Dinge versprochen würden, die dann nicht gehalten werden. Seine Fraktion hingegen betrachte den Strukturwandel ganzheitlich. Es gehe darum, erst neue Arbeitsplätze zu schaffen, dann abzuschalten.

Sein Kollege Dr. Andreas Lenz bekräftigte, es gehe um ein Vorgehen mit Vernunft. Man müsse die Grundlagen für Zukunftschancen legen. Bezüglich des Abschaltens müssten erst die Gespräche mit den Kraftwerksbetreibern abgewartet und außerdem Strombedarfe und Versorgungssicherheit miteinander abgeglichen werden. Lenz plädierte für eine gesetzliche Definition von Versorgungssicherheit und dafür, die Problematik auf europäischer Ebene zu thematisieren.

SPD: Verhandlungen brauchen Zeit

Johann Saathoff (SPD) schlug einen anderen Ton an und sagte zunächst, er könne die Ungeduld absolut verstehen. Der Kohlekonsens stelle eine gesamtgesellschaftliche Errungenschaft dar. Man sei es der Kohlekommission schuldig, diesen Konsens umzusetzen. In diesem Sinne verhandele die Bundesregierung derzeit mit den Kraftwerksbetreibern, und das sei keine leichte Aufgabe, so Saathoff. Deshalb könnten solche Regelungen nicht in ganz kurzer Zeit erarbeitet werden, sondern man brauche Zeit für eine ordentliche Umsetzung.

Parallel feile die Bundesregierung an einem Strukturwandelgesetz mit den Bundesländern – man könne schließlich nicht einfach Kraftwerke abschalten und damit in doppeltem Sinn die Lichter ausgehen lassen in den betroffenen Regionen. Die Menschen dort bräuchten Zukunftsperspektiven.

FDP erinnert an Versorgungssicherheit

Für die FDP-Fraktion mahnte Prof. Dr. Martin Neumann, nicht einfach nur Kraftwerke abzuschalten, sondern an die Versorgungssicherheit zu denken. Vieles im Gesetz habe den Anschein von Aktionismus. Wer abschalte, müsse aber eine Antwort liefern, wo der Strom dann herkommen soll, sagte Neumann. Die FDP-Fraktion wolle regelmäßigere Berichte zur Versorgungssicherheit und höhere Transparenz.

Außerdem plädierte der Abgeordnete erneut für das Einsparen von Kohlendioxid, und zwar zunächst da, wo es am günstigsten sei. Das Wie sei entscheidend, nicht das Ob, fügte sein Kollege Thomas L. Kemmerich hinzu. Beide Anträge lieferten keine konstruktiven Beiträge, vor allem nicht für die Zukunft der betroffenen Regionen. Die FDP wolle einen Kohlendioxid-Zertifikatehandel über die Sektoren hinweg, und zwar europaweit.

Linke will schnelleren Ausstieg

Lorenz Gösta Beutin (Die Linke) wies mit verschiedenen Zahlen und Beispielen darauf hin, dass Deutschland sehr wohl einen gewichtigen Beitrag zum Klimawandel leiste. Die Bundesregierung handele nicht entsprechend und verhalte sich verantwortungslos, so Beutin etwa mit Blick auf die Arbeitssituation in der Windenerg

Gleichzeitig müsse man den Menschen in den Braunkohleregionen reinen Wein einschenken. Ihre Leistung sei anzuerkennen, zugleich müssten diese Menschen wissen, dass es wie bisher nicht weitergeht. Das sei keine Planwirtschaft, sondern Planungssicherheit, sagte Beutin.

Im Anschluss an die einstündige Debatte wurden der Gesetzentwurf sowie der AfD-Antrag zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen. Der Antrag der Grünen soll federführend im Umweltausschuss beraten werden.

Gesetzentwurf der Grünen

Das sogenannte Kohlekraftwerk-Sofortmaßnahme-Gesetz der Grünen soll den Einstieg in den Kohleausstieg markieren und für die erste Phase die Empfehlungen der Kohlekommission zum Klimaschutz im Bereich Braun- und Steinkohle bis 2022 umsetzen. Die Grünen wollen Braunkohlekraftwerkskapazitäten mit einer elektrischen Netto-Leistung von mindestens drei Gigawatt und Steinkohlekraftwerkskapazitäten mit einer elektrischen Netto-Leistung von mindestens vier bis 7,7 Gigawatt bis Ende 2022 stilllegen. Dabei werde zunächst auf eine einvernehmliche Lösung mit den Betreibern gesetzt.

Antrag der Grünen

In ihrem Antrag fordern die Grünen die Bundesregierung auf, sich in der EU dafür einzusetzen, dass der europäische Klimaschutzbeitrag von 40 auf mindestens 60 Prozent bis 2030 erhöht und eine ambitionierte Klimalangfriststrategie bis 2050 verabschiedet wird.

Bis Ende 2019 solle ein nationaler Energie- und Klimaplan bei der EU-Kommission eingereicht werden, der einen angemessenen deutschen Beitrag zum ambitionierten EU-Klimaziel bis 2030 leistet. Mit anderen EU-Staaten solle ein Kohlendioxid-Mindestpreis im europäischen Emissionshandel eingeführt werden, der sich entlang der Klimaziele ständig erhöht und Grenzausgleichsmaßnahmen beinhaltet.

Antrag der AfD

Die AfD fordert die Bundesregierung auf, zur Sicherung der Daseinsvorsorge den Ausstieg aus der Kohleverstromung erst dann zu planen, wenn mit alternativen Energien betriebene Kraftwerke grundlastfähigen Strom in genügender Kapazität mit mindestens 40 Gigawatt Leistung liefern können.

Die Erzeuger von mit alternativen Energien betriebenen Kraftwerken sollten nachweisen müssen, dass sie garantiert in der Lage sind, den von ihren Anlagen erzeugten Strom jederzeit bedarfsgerecht in das Netz einzuspeisen. (pez/09.05.2019)









