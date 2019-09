Liveübertragung: Donnerstag, 26. September, 9 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 26. September 2019, in erster Lesung über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen. Erstmalig beraten wird dann auch ein Antrag, mit dem sich Bündnis 90/Die Grünen dafür einsetzen, „Innovationsinseln in strukturschwachen Regionen zu etablieren“, um „Wirtschaftsstrukturen der Zukunft“ zu schaffen. Abschließend behandelt das Parlament zudem einen Antrag der Fraktion Die Linke, die fordert, den Kohleausstieg „schnell und sozial gerecht“ umzusetzen (19/7703). Für die Aussprache im Plenum steht insgesamt eine Stunde zur Verfügung. Der Gesetzentwurf und der Antrag der Grünen sollen anschließend zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden. Zur Abstimmung über den Antrag der Linksfraktion liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (19/10761) vor.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Gesetzentwurf zielt darauf, die „Eckpunkte zur Umsetzung der strukturpolitischen Empfehlungen der Kommission ‚Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung‘ für ein „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“, die die Bundesregierung am 22. Mai 2019 vorgelegt hat, umzusetzen und somit einen inhaltlichen und finanziellen Rahmen für die Strukturhilfen für die betroffenen Regionen in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bis 2038 zu schaffen.

Auf der Grundlage dieser Eckpunkte habe sie das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen „mit dem Charakter eines umfassenden Förder-und Ausgabengesetzes“ aufgelegt, schreibt die Bundesregierung. Die Regelungen für den schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung seien Gegenstand eines weiteren, separaten Gesetzgebungsverfahrens.

Strukturhilfen für Kohleregionen

Die von der Bundesregierung im Sommer 2018 eingesetzte Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ hatte in ihrem Abschlussbericht von Januar 2019 einen konkreten Plan für eine schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung bis spätestens 2038 vorgeschlagen. Außerdem verabschiedete sie Vorschläge für wirtschaftliche, soziale und strukturpolitische Begleit- und Unterstützungsmaßnahmen.

Das nun vorgelegte Mantelgesetz besteht aus dem neuen Stammgesetz „Investitionsgesetz Kohleregionen“ und weiteren gesetzlichen Änderungen. Der Kern besteht aus Finanzhilfen für Investitionen der Länder. Zudem regelt das „Investitionsgesetz Kohleregionen“ die Hilfen für strukturschwache Standorte von Steinkohlekraftwerken und für das ehemalige Braunkohlerevier Helmstedt. Vorgesehen sind Strukturhilfen in Höhe von bis zu 40 Millionen Euro.

Linke will Beschäftigungsgarantie für Kohle-Kumpel

Die Linksfraktion will eine Einkommens- und Beschäftigungsgarantie für Bergbau-Beschäftigte gesetzlich verankern. Es gehe darum, den Strukturwandel in den Braunkohleregionen in Ost und West sozial gerecht und planungssicher zu gestalten, erklären die Abgeordneten. In ihrem Antrag fordern sie die Bundesregierung auch auf, gesetzlich einen Abriss weiterer Dörfer zu Gunsten von Tagebauen zu verbieten.

Außerdem müssten Strukturhilfen verbindlich zugesichert, nachgewiesen demokratisch und nachhaltig verwendet werden. Energiekonzerne dürften zudem im Zuge des Kohleausstiegs keine weiteren Vergünstigungen erhalten. (sas/pez/16.09.2019)